Bangladesh wins toss, elects to field against Pakistan in 2nd one-day cricket international

DHAKA, Bangladesh (AP) — Bangladesh captain Mehidy Hasan Miraz won the toss Friday and elected to field against Pakistan in the second one-day cricket international.
Bangladesh leads the three-match after fast bowler Nahid Rana skittled Pakistan for 114 with a career-best figures of 5-24 in a resounding eight-wicket win on Wednesday.
While Bangladesh retained the same playing XI, Pakistan made one change.
Pakistan gave another chance to its inexperienced batters despite Sahibzada Farhan, Shamyl Hussain, Maaz Sadaqat and Abdul Samad, who were all on ODI debut in the first game, struggling to cope with the pace of Rana and off-spin of Mehidy.
Pakistan recalled fast bowler Haris Rauf in place of leg-spinner Abrar Ahmed in a hope the wicket will suit the fast bowlers more.
___
Lineups:
Pakistan: Sahibzada Farhan, Maaz Sadaqat, Shamyl Hussain, Mohammad Rizwan, Salman Ali Agha, Hussain Talat, Abdul Samad, Faheem Ashraf, Shaheen Shah Afridi (captain), Mohammad Wasim, Haris Rauf.
Bangladesh: Saif Hassan, Tanzid Hasan, Towhid Hridoy, Najmul Hossain Shanto, Litton Das, Afif Hossain, Mehidy Hasan Miraz (captain), Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Nahid Rana, Mustafizur Rahman
____
