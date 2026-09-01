US-Apple-Books-Top-10

Top Paid Books (US Bestseller List)
1. Big Little Truths: Reese’s Book Club by Liane Moriarty (Crown)
2. The Correspondent by Virginia Evans (Crown)
3. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
4. Delusional by James O. Born & James Patterson (Little, Brown and Company)
5. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)
6. Whistler by Ann Patchett (Harper)
7. Mad Mabel by Sally Hepworth (St. Martin’s Publishing Group)
8. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)
9. The Sound of Regret by Christopher Greyson & Trey Gowdy (Harper Influence)
10. The Wager by David Grann (Knopf Doubleday Publishing Group)
Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)
1. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)
2. Big Little Truths: A Novel: The Sequel to Big Little Lies (Unabridged) by Liane Moriarty (Penguin Random House, LLC)
3. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
4. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)
5. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)
6. This Is Me by Hayden Panettiere (Hachette Audio )
7. Carl’s Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
8. Mad Mabel by Sally Hepworth (Macmillan Publishing Group, LLC)
9. The Dungeon Anarchist’s Cookbook: Dungeon Crawler Carl, Book 3 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
10. Delusional by James O. Born & James Patterson (Hachette Audio)
By The Associated Press