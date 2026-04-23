Tom Latham wins toss as New Zealand sends Bangladesh in for series-deciding ODI

CHATTOGRAM, Bangladesh (AP) — New Zealand skipper Tom Latham won the toss and sent Bangladesh in to bat Thursday in the series-deciding third one-day cricket international.
Bangladesh lost the series-opener by 26 runs but rallied with a six-wicket victory to level the series, with fast bowler Nahid Rana taking a five-wicket haul.
The hosts made two lineup changes with pace bowler Mustafizur Rahman and left-arm spinner Tanvir Islam replacing Taskin Ahmed and Rishad Hossain.
New Zealand, aiming its second straight series victory in Bangladesh, recalled left-arm paceman Ben Lister in the place of Blair Tickner.
Lineups:
Bangladesh: Saif Hassan, Tanzid Hasan Tamim, Soumya Sarkar, Najmul Hossain Shanto, Towhid Hridoy, Liton Das, Mehidy Hasan Miraz (captain), Tanvir Islam, Shoriful Islam, Mustafizur Rahman, Nahid Rana.
New Zealand: Henry Nicholls, Nick Kelly, Will Young, Tom Latham (captain), Muhammad Abbas, Dean Foxcroft, Josh Clarkson, Nathan Smith, Jayden Lennox, William ORourke, Ben Lister.
