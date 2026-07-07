US-Apple-Books-Top-10

Top Paid Books (US Bestseller List)
1. Whistler by Ann Patchett (Harper)
2. Regime Change by Maggie Haberman (Simon & Schuster)
3. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
4. The Shampoo Effect: A Read with Jenna Pick by Jenny Jackson (Penguin Publishing Group)
5. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)
6. Cancel Me If You Can by Dave Portnoy (Gallery Books)
7. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)
8. Choke Point by Brad Thor (Atria/Emily Bestler Books)
9. Midnight Bayou by Nora Roberts (Penguin Publishing Group)
10. Heather by Caitlin Mullen (Celadon Books)
Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)
1. Cancel Me If You Can (Unabridged) by Dave Portnoy (Simon & Schuster Digital Sales…)
2. Regime Change (Unabridged) by Maggie Haberman (Simon & Schuster Digital Sales…)
3. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)
4. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)
5. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
6. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)
7. Whistler by Ann Patchett (HarperCollins Publishers )
8. Project Hail Mary (Unabridged) by Andy Weir (Audible)
9. Carl’s Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
10. The Shampoo Effect: A Read with Jenna Pick: A Novel (Unabridged) by Jenny Jackson (Penguin Random House, LLC)
By The Associated Press