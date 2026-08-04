US-Apple-Books-Top-10

Top Paid Books (US Bestseller List)
1. Backtrack by Marc Cameron (Kensington Books)
2. The Calamity Club by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
3. Getting Away with Murder by Shari Lapena (Penguin Publishing Group)
4. Whistler by Ann Patchett (Harper)
5. Ransom by Daniel Silva (Harper)
6. Theo of Golden by Allen Levi (Atria Books)
7. Yesteryear: A GMA Book Club Pick by Caro Claire Burke (Knopf Doubleday Publishing Group)
8. Meet Me in Paris by Kristin Harmel (Gallery Books)
9. The French Illusion by John Grisham (JG Publishing)
10. Out of Range by C. J. Box (Penguin Publishing Group)
Top Paid Audiobooks (US Bestseller List)
1. The Calamity Club: A Novel by Kathryn Stockett (INaudio, LLC)
2. Dungeon Crawler Carl: A LitRPG/Gamelit Adventure (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
3. Yesteryear: A GMA Book Club Pick: A Novel (Unabridged) by Caro Claire Burke (Penguin Random House, LLC)
4. Theo of Golden (Unabridged) by Allen Levi (Simon & Schuster Digital Sales…)
5. Getting Away with Murder: A Novel (Unabridged) by Shari Lapena (Penguin Random House, LLC)
6. Biological War: A Scenario (Unabridged) by Annie Jacobsen (Penguin Random House, LLC)
7. The Locked Ward by Sarah Pekkanen (Macmillan Publishing Group, LLC)
8. Whistler by Ann Patchett (HarperCollins Publishers)
9. Carl’s Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2 (Unabridged) by Matt Dinniman (Audible)
10. Mad Mabel by Sally Hepworth (Macmillan Publishing Group, LLC)
By The Associated Press