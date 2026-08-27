US-Best-Sellers-Books-PW

HARDCOVER FICTION
1. “The Poison Daughter” by Sheila Masterson (Slowburn)
2. “The Calamity Club” by Kathryn Stockett (Spiegel & Grau)
3. “Yesteryear” by Caro Claire Burke (Knopf)
4. “Delusional” by Patterson/Born (Little, Brown)
5. “Whistler” by Ann Patchett (Harper)
6. “God’s Country” by William Kent Krueger (Atria)
7. “Mad Mabel” by Sally Hepworth (St. Martin’s)
8. “Book Lovers (deluxe ed.)” by Emily Henry (Berkley)
9. “The Unknown” by Riley Sager (Dutton)
10. “Once Written in Gilded Blood (deluxe ed.)” by K.M. Moronova (Bloom)
11. “A Parade of Horribles” by Matt Dinniman (Ace)
12. “This Inevitable Ruin” by Matt Dinniman (Ace)
13. “Theo of Golden” by Allen Levi (Atria)
14. “Daggermouth” by H.M. Wolfe (Scarlett)
15. “The True Meaning of Love” by Danielle Steel (Delacorte)
HARDCOVER NONFICTION
1. “Pardon My Book” by Katz/Sollenberger (Harper)
2. “Regime Change” by Haberman/Swan (Simon & Schuster)
3. “From Italy with Amore” by Pasini/Pasini (DK)
4. “This Is Me” by Hayden Panettiere (Grand Central)
5. “What to Cook When You Don’t Feel Like Cooking: Make It Fast” by Caroline Chambers (Union Square)
6. “The Nerd Reich” by Gil Durán (Avid Reader)
7. “Brain Defenders” by David Perlmutter (Avery)
8. “The Day After” by Brian Tyler Cohen (Harper)
9. “Legacy Redefined” by Richard Watts (Greenleaf)
10. “Strangers” by Belle Burden (Dial)
11. “Small-Batch Breads” by Rebecca Eisenberg (Ten Speed)
12. “London Falling” by Patrick Radden Keefe (Doubleday)
13. “No Prophets” by Jared Huffman (Norton)
14. “Puzzle Mania!” by Joel Fagliano (Authors Equity)
15. “The King Is Coming” by John Bevere (Thomas Nelson)
TRADE PAPERBACK BESTSELLERS
1. “Theo of Golden” by Allen Levi (Atria)
2. “Brain Damage” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
3. “Dungeon Crawler Carl” by Matt Dinniman (Ace)
4. “Verity” by Colleen Hoover (Grand Central)
5. “The Wedding People” by Alison Espach (Holt)
6. “Carl’s Doomsday Scenario” by Matt Dinniman (Ace)
7. “What Happened Yesterday” by Matt Sturniolo (BrightRay)
8. “Murdoku” by Manuel Garand (Puzzlewright)
9. “Adversary to the Villain” by Hannah Nicole Maehrer (Red Tower)
10. “The Divorce” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
11. “Bedeviled” by Laura Thalassa (Bloom)
12. “The Widow” by John Grisham (Vintage)
13. “Insatiable” by Leigh Rivers (ZPN)
14. “Death Row” by Freida McFadden (Poisoned Pen)
15. “Just for the Plot” by Meghan Quinn (Bloom)
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By The Associated Press